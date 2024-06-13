Меркурис: бегство сотрудников СБУ с Украины — зловещий признак коллапса

Бегство сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) за границу является признаком краха государственности. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины», — рассказал он.

По словам эксперта, таким образом украинцы спасаются от мобилизации. Он подчеркнул, что Киев постепенно подходит к точке, когда коллапс государства будет неизбежен.

Ранее Меркурис объяснил отказ стран от участия в саммите по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что многие государства проигнорировали швейцарскую конференцию из-за потери доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому.