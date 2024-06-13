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10:02, 13 июня 2024Бывший СССР

Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

«РВ»: под Киевом после удара больше суток горит объект в аэропорту Борисполь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Пожарные службы уже более суток пытаются справиться с возгоранием на одном из промышленных объектов в Киевской области, начавшемся после ракетного удара. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

Целью ракетного удара называют топливную инфраструктуру аэропорта

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтвердил пожар на одном из промышленных объектов в Киеве. Как указывает украинское издание «Бабель» в Telegram-канале, причиной пожара на предприятии стало падение обломков.

Фото: Leo Correa / AP

По словам Кравченко, зафиксированы повреждения в двух районах области. «В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци"», — уточнил чиновник.

Цель ракетного удара по горящему дольше 30 часов объекту под Киевом — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna). По его данным, именно там хранились большие запасы топлива.

Отмечается, что цель удара стала известна несмотря на попытки властей Украины скрыть последствия ракетной атаки. На кадрах с места происшествия видны пожарные машины с надписью «Boryspil the International airport», — логотипом спецслужбы аэропорта Борисполь по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пожар на предприятии пытались потушить в другом регионе Украины

В Киеве в ночь на среду, 12 июня, произошли взрывы. По данным журналистов, несколько взрывов зафиксировали в городе после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Двумя днями ранее, 10 июня, в городе Ромны Сумской области Украины загорелся цех промышленного предприятия. «На Сумщине загорелся двухэтажный цех предприятия. Пожар произошел в городе Ромны. Спасатели локализовали возгорание», — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что тушение пожара осложняет большое количество горючих материалов, которые находились на предприятии.

Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, ранее данный склад использовался для хранения в нем химических удобрений. В результате удара по объекту была зафиксирована детонация.

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      Варвара Кошечкина
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