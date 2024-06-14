У старшего брата Максима Галкина нашли имущество на сотни миллионов рублей. Чем он владеет?

Во владении брата Галкина нашли пять участков в Москве и два Mercedes

У старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия, у которого проходили обыски в связи с уголовным делом, нашли роскошное имущество на миллиарды рублей.

Выяснилось, что на 59-летнего бизнесмена оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратов. Примерная стоимость владений оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, у Галкина есть квартира в районе Черемушки площадью 103,6 квадрата. Также мужчина имеет два автомобиля Mercedes, а именно, S-Class 450 4Матiс и GLS 400 D 4Matic, и байк известной марки Harley Davidson.

Также родственник юмориста владеет недвижимостью и в Израиле — дом стоимостью около 6 миллионов долларов (529 миллионов рублей) находится в элитном районе города Кесария.

До этого к брату Галкина нагрянули в дом на Рублевке

Ранее, 12 июня, стало известно об обысках в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе. По одной из версий, обыск был связан с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России. В ходе оперативных действий у бизнесмена изъяли носители информации и другую технику.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отмечается, что Галкин служил в силовых структурах и занимался продюсированием. После шоу-бизнеса Дмитрий стал подрядчиком Минобороны.

По другой версии силовики заинтересовались братом юмориста из-за того, что он не уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля. Ему вменяют статью 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). Также один из источников опроверг информацию, что обыски у Галкина имеют отношение к военному ведомству.

Вместе с тем в правоохранительных органах отметили, что мероприятия в доме Дмитрия Галкина не связаны с его братом, который осудил проведение СВО на Украине и уехал из России.

Деятельность Дмитрия Галкина связана с производством БТР и боеприпасов

Как выяснилось, родственник иноагента Галкина значится в списке членов совета директоров «Военно-промышленной компании» («ВПК»), которая занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода, который производит модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, внедорожник «Тигр», бронетранспортер «Медведь», армейский автомобиль «Водник», а также вездеход «Ветлуга» и пожарную машину «Пурга».

Кроме того, Дмитрий Галкин является соучредителем компании «Оружейные мастерские», также относящейся к оборонной сфере. Она выпускает боеприпасы для нужд Минобороны.