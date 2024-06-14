Москвичей призвали помочь животным из приютов

В Москве 15 и 16 июня пройдет фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

В Москве 15 и 16 июня пройдет фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов. Мероприятие состоится в общественном пространстве «Хлебозавод №9». Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый дом на фестиваль приедут искать свыше 90 собак и 190 кошек из местных приютов — у животных уже есть паспорт и все необходимые прививки. Кроме того, все питомцы уже прошли стерилизацию.

На мероприятии пройдут розыгрыши, а также консультации со специалистами. Для того, чтобы приютить питомца, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность — животных будут отдавать новым хозяевам по договору ответственного содержания.

Фото: Мария Рассказова, приют Getdog

Если у посетителей не будет возможности взять домой нового друга, они могут принести подарки для животных из приютов. Передавать собакам и кошкам можно сухой корм, консервы, пеленки, миски, лотки и наполнители, а также медикаменты и игрушки. Все собранные подарки организаторы фестиваля WOOF передадут приютам-участникам.

«Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения, мы также стараемся рассказывать людям о том, как

питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это. Все активности фестиваля проходят в теплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков!» — рассказала президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Посетить фестиваль по адресу Новодмитровская улица дом 1, строение 17 можно будет 15 и 16 июня с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

Фестиваль WOOF первый раз состоялся в Москве в 2016 году. Его организатор — благотворительный фонд «Ника», под опекой которой сейчас находится 1000 нуждающихся в хозяевах собак и кошек. За годы проведения фестиваля более 1300 семей взяли домой различных питомцев.