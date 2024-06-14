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17:57, 14 июня 2024Россия

В России опубликовали список 400 желающих вернуться на Украину военных

Москалькова опубликовала список 400 военных, желающих вернуться на Украину

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова показала список из 400 украинских военнослужащих, которые желают вернуться на родину. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она пояснила, что эти граждане согласились на обменный процесс. «Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», — написала Москалькова.

Омбудсмен выразила надежду, что гуманитарный диалог с Украиной продолжится и российские бойцы смогут вернуться домой.

Ранее сообщалось, что представители Международного комитета Красного Креста (МККК) за 2023 год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине. Москалькова тогда подчеркивала, что вместе с Минобороны делала «все возможное, чтобы вернуть раненых и попавших в плен военнослужащих».

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      Анна Щербакова
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