На железной дороге в Сумской области Украины произошла диверсия

«Страна.ua»: в Сумской области произошла диверсия с поджогом релейного шкафа

В Сумской области Украины произошла диверсия на железной дороге, был устроен поджог релейного шкафа. Об этом со ссылкой на источники сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Происшествие случилось 13 июня около 12:40. В городе Сумы между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что силовые органы возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее российские войска нанесли удар по Вооруженным сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В ходе атаки были поражены скопления солдат ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка.