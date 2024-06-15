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20:42, 15 июня 2024Мир

Атакованное у берегов Йемена торговое судно пошло ко дну

ВМС Британии: загоревшееся после атаки торговое судно тонет у берегов Йемена

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Торговое судно, которое ранее загорелось в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

«Экипаж торгового судна эвакуировался с корабля. Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», — отмечается в публикации на сайте управления.

О нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, где проявляют активность бойцы местного движения «Ансар Аллах», стало известно 14 июня. Как сообщили в UKMTO, экипаж был эвакуирован после двух ударов по кораблю. Однако не уточняется, чем конкретно был произведен выстрел.

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      Екатерина Подвигина
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