Шольц оценил вероятность контактов с Путиным

Канцлер Германии Шольц не исключает вероятность контактов с президентом Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не исключает вероятность контактов с президентом России Владимиром Путиным. Слова немецкого политика привел телеканал ARD.

Оценивая возможность переговоров с российским лидером, Шольц отметил, что «они должны иметь смысл». «Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чем говорить конкретно, по этой причине я не делал этого уже продолжительное время. Однако не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено», — указал он.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Россию необходимо приглашать на будущие встречи по Украине. Он подчеркнул, что цель конференции в швейцарском Бюргенштоке заключается как раз в том, чтобы заложить основы для этого.