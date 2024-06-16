Террористы в ростовском СИЗО-1 могли использовать пронесенные знакомыми предметы

Террористам в ростовском СИЗО могли помогать в побеге знакомые. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, следствие рассматривает версию о том, что преступники использовали предметы, которые им передали знакомые, чтобы подпилить и выдавить решетки в СИЗО.

Как рассказал председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко, СИЗО-1, которому 256 лет, переполнено. Так, по его словам, в камерах не было мест, а также присутствовал серьезный дефицит сотрудников. Кроме того, Омельченко подчеркунул, что в СИЗО регулярно пытаются пронести подозрительные вещи — в одежде, каблуках и продуктах.

Ранее сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в помощи террористам в организации побега. По данным источника, такую версию в настоящее время рассматривают правоохранители. Речь идет о внешнем персонале следственного изолятора.