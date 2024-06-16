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08:15, 16 июня 2024Бывший СССР

В Киеве пожаловались на взлетевшие в пять раз цены на оружие

Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Стоимость некоторых видов оружия для Украины в последнее время выросла в пять-шесть раз. На это в интервью газете The Sunday Times пожаловался основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо.

По его словам, посредники и спекулянты взвинтили цены, понимая безвыходность положения Киева и его готовность платить любые деньги за необходимое вооружение. Также на рост цен повлияли пакеты финансовой помощи, которые Украине передает Запад на продолжение противостояния с российскими войсками. Пикузо подсчитал, что при текущих ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив около 200 миллиардов долларов, что равно нескольким военным бюджетам Китая.

Издание поясняет, что «Агентство оборонных закупок» «охотится» за оружием советских времен. Особенно их интересуют оставшиеся на складах боеприпасы, поскольку имеющиеся в наличии запасы быстро истощаются.

Однако продавцы не спешат заключать договоры с Украиной в ожидании дальнейшего роста цен. Например, в начале спецоперации в 2022 году одна ракета для реактивной системы залпового огня «Град» стоила 900 долларов, сегодня за нее просят шесть тысяч долларов.

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      Марина Совина
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