Выкрикнувшим бандеровский лозунг на саммите в Швейцарии оказался премьер Канады. Трюдо уже уличали в поддержке нацизма

Бандеровский лозунг на конференции по Украине выкрикнул премьер Канады Трюдо

Выкрикнувшим бандеровский лозунг во время мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Сообщается, что никто из присутствующих на конференции, включая президента Украины Владимира Зеленского, не ожидал услышать признанный в России нацистским лозунг. На выкрик канадского премьер-министра отреагировали всего несколько человек. Стоявшая рядом с Зеленским президент Швейцарии Виола Амхред начала улыбаться.

Посол России в Канаде раскритиковали Трюдо за нацистские выкрики

Посол России в Оттаве Олег Степанов отреагировал на произошедшее, заявив, что Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом, публично выкрикивая бандеровские лозунги.

«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу "Хайль Гитлер"», — уточнил он.

Помимо этого, дипломат напомнил, что заместитель Трюдо — вице-премьер Христя Фриланд — позировала с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Трюдо попал в скандал с чествованием нациста в канадском парламенте в 2023 году

Премьер-министр Канады уже попадал в скандалы, связанные с нацизмом. В 2023 году на заседании парламента страны в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка был экс-бойцом дивизии СС «Галичина».

Трюдо назвал произошедшее «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом. При этом он пообещал, что данная ситуация не отразится на дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы.

Чрезвычайно расстраивает то, что произошло Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Ранее посольство России назвало снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» на кладбище канадского города Оквилл в провинции Онтарио торжеством справедливости. О демонтаже памятника стало известно днем 8 марта. Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. Его неоднократно требовали убрать активисты и журналисты. Также памятник зачастую подвергался вандализму.