Выкрикнувшим бандеровский лозунг во время мирного саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Сообщается, что никто из присутствующих на конференции, включая президента Украины Владимира Зеленского, не ожидал услышать признанный в России нацистским лозунг. На выкрик канадского премьер-министра отреагировали всего несколько человек. Стоявшая рядом с Зеленским президент Швейцарии Виола Амхред начала улыбаться.
Посол России в Канаде раскритиковали Трюдо за нацистские выкрики
Посол России в Оттаве Олег Степанов отреагировал на произошедшее, заявив, что Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом, публично выкрикивая бандеровские лозунги.
«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу "Хайль Гитлер"», — уточнил он.
Помимо этого, дипломат напомнил, что заместитель Трюдо — вице-премьер Христя Фриланд — позировала с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Трюдо попал в скандал с чествованием нациста в канадском парламенте в 2023 году
Премьер-министр Канады уже попадал в скандалы, связанные с нацизмом. В 2023 году на заседании парламента страны в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка был экс-бойцом дивизии СС «Галичина».
Трюдо назвал произошедшее «крайне позорным инцидентом» для канадского парламента и всего общества в целом. При этом он пообещал, что данная ситуация не отразится на дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы.
Чрезвычайно расстраивает то, что произошло
Ранее посольство России назвало снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» на кладбище канадского города Оквилл в провинции Онтарио торжеством справедливости. О демонтаже памятника стало известно днем 8 марта. Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. Его неоднократно требовали убрать активисты и журналисты. Также памятник зачастую подвергался вандализму.