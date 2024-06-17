Экс-продюсера Reuters оставили в СИЗО по делу об экстремизме

В Москве суд оставил в СИЗО экс-продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего продюсера агентства Reuters Константина Габова по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба Габова оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции об избрании меры пресечения — без изменений.

27 апреля Габова отправили в СИЗО на два месяца. Ему вменяется часть 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. По версии следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на канале «НавальныйLIVE» (принадлежит ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Ранее сообщалось, что в Костроме блогеру Владиславу Синице дали еще 2,5 года колонии по делу об экстремизме.