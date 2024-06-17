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15:19, 17 июня 2024Экономика

Китайцы бросились покупать палатки и косметику

Продажи косметики в Китае выросли почти на 19 процентов

Фото: Guo Cheng / Globallookpress.com

В мае общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае увеличился на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем особенно резкий рост показали четыре категории. Об этом сообщило Национальное бюро статистики КНР.

Продажи товаров для спорта и отдыха (палатки, тенты, мангалы, туристическая посуда и прочее) выросли на 20,2 процента, косметики — на 18,7 процента, коммуникационного оборудования — на 16,6 процента. Кроме того, китайцы бросились покупать бытовую технику, продажи которой прибавили почти 13 процентов.

Розничные онлайн-продажи выросли на 12,4 процента. Розничные продажи услуг — на 7,9 процента.

В конце мая 2024 года эксперты Международного валютного фонда (МВФ) улучшили прогноз роста экономики КНР на 2024 год до 5 процентов. Однако есть ряд рисков, которые могут ухудшить ее состояние. В числе, сложности с внутренним спросом, который китайским властям придется продолжить стимулировать.

Прогноз Всемирного банка по росту экономики Китая немного хуже — 4,8 процента. Как полагают эксперты этой организации в будущем эти темпы замедлятся — до 4,1 процента в 2025 году и до 4 процентов в 2026-м.

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      Кирилл Луцюк
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