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16:50, 17 июня 2024Экономика

Россиянка лишилась 14 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Сургута осталась без квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

56-летняя жительница Сургута доверилась аферистам и осталась без квартиры и более десятка миллионов рублей. Детали произошедшего передает пресс-служба местного управления МВД.

Злоумышленники связались с россиянкой в популярном мессенджере. В сети они представились руководителем женщины и уведомили, что вскоре ей поступит сообщение от некоего куратора, который представляет интересы работодателя. Спустя некоторое время потерпевшей рассказали, что якобы в отношении нее проводится проверка по факту денежного перевода иностранным гражданам с целью финансирования преступников.

Сургутянка поверила мошенникам и последовала их инструкциям — от женщины потребовалось перевести на безопасный счет определенную сумму денег. Ради этого ей пришлось взять в банке ссуду размером 5,6 миллиона рублей. Когда кредитный лимит был исчерпан, россиянке заявили, что кадастровый номер ее квартиры попал в общий доступ и рискует оказаться в руках «черных риелторов». Спасти квартиру от чужих посягательств, по словам аферистов, можно было, лишь ее продав. Жилплощадь оценили в 6,9 миллиона рублей. Вдобавок к этой сумме женщина отдала неизвестным 900 тысяч рублей собственных накоплений, а также 600 тысяч рублей, одолженных у сына, — с целью активации очередного безопасного счета. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам назвали популярные мошеннические схемы при сделках с жильем. Нередко афера бывает завязана на справке из психдиспансера.

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      Виктория Клабукова
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