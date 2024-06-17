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14:45, 17 июня 2024Из жизни

Мужчина украл с работы 12 миллионов рублей и потратил их на порно

В США мужчина украл $140 тыс. с работы и потратил их на порно и азартные игры

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В США менеджер закусочной из штата Миннесота украл на работе 140 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) и потратил их на драгоценности, азартные игры и порно. Об этом сообщает KMSP-TV.

Под суд попал 36-летний Тимоти Майкл Хилл, который работал в заведении сети Chick-fil-A в Международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол. Следствие установило, что с сентября 2022 по октябрь 2023 года мужчина, который заведовал кассой, клал часть полученных от клиентов денег себе в карман. Свои махинации он прикрывал чеками от следующих заказов, делая вид, что переводы задерживались. Кроме того, некоторые украденные деньги он оформлял задним числом, как якобы уже внесенные.

Похищенные за год 140 тысяч долларов Хилл потратил на украшения, онлайн-ставки на спортивные матчи и оплату подписок на платформе для взрослых OnlyFans. Кроме того, выяснилось, что он перевел тысячи долларов сотрудницам заведения в обмен на их фото и видео сексуального характера.

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Мужчина уже признал себя виновным в мошенничестве и в данный момент ожидает оглашения приговора.

Ранее в США под суд попал католический священник из штата Пенсильвания, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов. Похищенное он потратил на мобильные игры Candy Crush и Mario Kart.

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      Никита Савин
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