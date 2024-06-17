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21:20, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об уязвимости сухопутных роботов перед российскими средствами РЭБ

Defense News: украинские сухопутные роботы уязвимы перед средствами РЭБ РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экс-советник минобороны Украины Сергей Кузан рассказал, что беспилотные наземные транспортные средства (БНТС), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сильно уязвимы перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает издание Defense News.

«БНТС являются такой же мишенью для вражеских дронов, как и бронетехника с экипажем... роботы также крайне уязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Кузан подчеркнул, что ВСУ испытывают нехватку сухопутных роботов для их массового использования в военных операциях, поэтому применяют для разминирования и транспортировки различных грузов.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос признал, что множество поступающих на фронт украинских дронов не способны выполнять задачи из-за преимущества российских средств РЭБ, а причиной тому является некомпетентность руководства оборонной промышленности Украины.

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      Марина Совина
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