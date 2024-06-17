Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии

Политолог Светов: на пути переизбрания фон дер Ляйен есть препятствие

Действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, вероятно, сохранит свой пост, однако на пути ее переизбрания есть препятствие. Об этом в беседе с «Известями» сообщил политолог Юрий Светов.

По его словам, плану фон дер Ляйен сохранить текущий пост может помешать председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мишель и фон дер Ляйен часто конфликтует, он не хочет ее пропускать на это место. (…) Нужно 400 голосов примерно из 720 [для переизбрания]. Тех голосов, которые есть у Европейской народной партии, которая стоит за фон дер Ляйен, может не хватить», — пояснил политолог.

В то же время он напомнил, что нынешняя глава ЕК уже заполучила поддержку канцлера ФРГ Олафа Шольца, который прежде был против ее переизбрания, и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Светов не исключил, что такими темпами она сумеет сохранить свой пост с вероятностью в 80 процентов.

Лидеры стран Европейского союза заявили, что поддержат переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Во время неформального ужина, который состоится вечером 17 июня в Брюсселе, главы 27 стран планируют выразить ей политическую поддержку.