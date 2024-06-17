Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 17 июня 2024Россия

Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии

Политолог Светов: на пути переизбрания фон дер Ляйен есть препятствие

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, вероятно, сохранит свой пост, однако на пути ее переизбрания есть препятствие. Об этом в беседе с «Известями» сообщил политолог Юрий Светов.

По его словам, плану фон дер Ляйен сохранить текущий пост может помешать председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мишель и фон дер Ляйен часто конфликтует, он не хочет ее пропускать на это место. (…) Нужно 400 голосов примерно из 720 [для переизбрания]. Тех голосов, которые есть у Европейской народной партии, которая стоит за фон дер Ляйен, может не хватить», — пояснил политолог.

В то же время он напомнил, что нынешняя глава ЕК уже заполучила поддержку канцлера ФРГ Олафа Шольца, который прежде был против ее переизбрания, и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Светов не исключил, что такими темпами она сумеет сохранить свой пост с вероятностью в 80 процентов.

Лидеры стран Европейского союза заявили, что поддержат переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Во время неформального ужина, который состоится вечером 17 июня в Брюсселе, главы 27 стран планируют выразить ей политическую поддержку.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      Куртку популярного бренда высмеяли в сети фразой «бабушкин шик»

      Россияне раскрыли любимые места для пикников

      В России оценили поставки яиц из Белоруссии и Турции

      Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на неравную конкуренцию

      Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии

      «Ростех» поставил ВС России новую партию БМП-3

      Жители российского города искупались в автобусе

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      Многодетная россиянка купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла миллион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше