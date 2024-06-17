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20:38, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянин получил 16 лет колонии из-за кражи денег у знакомых пенсионеров и пожога их дома

Под Пермью мужчина получил 16 лет колонии из-за кражи денег у знакомых и поджога

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Под Пермью житель Чернушек получил 16 лет и один месяц лишения свободы из-за кражи денег у знакомых пенсионеров и поджога их дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Мужчина признан виновным по статьям о покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и об убийстве, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло ночью 3 февраля 2023 года. Тогда осужденный совершил поджог веранды дома знакомой пожилой пары из-за того, что незадолго до этого он украл у одного из них. В результате возгорания 67-летний мужчина не выжил, а 62-летняя женщина смогла спастись. Отмечается, что накануне поджога они обратились в полицию с заявлением на злоумышленника и правоохранители возбудили против него уголовное дело по факту кражи.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего жителя села Тарасково Евгения Стародубцева за поджоги домов.

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      Анна Габай
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