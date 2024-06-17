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13:15, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянин получил пожизненный срок за поджоги домов с четырьмя жертвами

Житель Свердловской области получил пожизненный срок за поджоги с погибшими

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего жителя села Тарасково Евгения Стародубцева за поджоги домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в апреле 2023 года Стародубцев в состоянии алкогольного опьянения из мести решил сжечь дом несовершеннолетней подруги и ее матери. Для этого он пробрался в жилище и поджег там мягкую игрушку, а покидая дом, забрал с собой телевизор. Также молодой человек сжег баню. Пожар помогли потушить односельчане. В следующем месяце Стародубцев поссорился со знакомым у него дома, из-за чего решил совершить поджог и там. При этом он знал, что в доме находятся еще три пьяных человека. Стародубцев поджег сухие доски, которые лежали напротив входа в дом, и заблокировал людям единственный выход: на окнах были решетки. В результате четыре человека отравились угарным газом, пострадал соседний дом и гараж. В суде Стародубцев заявил, что не хотел расправляться с людьми.

Полученный срок молодой человек будет отбывать в колонии особого режима. Также его обязали возместить ущерб потерпевшим в размере 1,2 миллиона рублей.

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      Илона Палей
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