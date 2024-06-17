Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:23, 17 июня 2024Россия

Российские танки уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками

Минобороны РФ: российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что танкисты мотострелковой бригады также уничтожили «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику украинском армии в зоне специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тысячи человек пострадали при жертвоприношениях в Турции в Курбан-байрам. Как власти объяснили произошедшее?

      Белоусов обратился к российским военнослужащим

      Два дрона сбили над российским регионом во время режима ракетной опасности

      На Западе рассказали о негодовании украинцев из-за слов об успехах ВСУ

      Игрушка спасла женщину-медика от украинского дрона

      Россиян предупредили о самых распространенных схемах кражи денег в интернете

      Потерпевшая по делу американца Блэка отказалась с ним примириться

      В Таиланде заявили о готовности присоединиться к БРИКС

      Россиянин перечислил раздражающие особенности жизни в США

      В России подвели печальные для Украины итоги саммита в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше