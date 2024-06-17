Минобороны РФ: российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что танкисты мотострелковой бригады также уничтожили «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику украинском армии в зоне специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики.