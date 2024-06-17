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07:24, 17 июня 2024Мир

В Ираке контртеррористические силы привлекли к охране KFC

В Ираке контртеррористические силы привлекли к охране KFC из-за нападений

Фото: Ahmed Saad / Reuters

В Ираке бойцов контртеррористической службы привлекли к охране ресторанов быстрого питания KFC из-за нападений шиитских ополченцев. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Нападения на рестораны начались в мае. Шииты заявили, что прибыль американской сети используется для финансирования операции Израиля в секторе Газа. Также они выступают против работы в Ираке Lee's Famous Recipe.

В ответ на эти действия власти Ирана привлекли для защиты ресторанов бойцов контртеррористических сил.

«Странно чувствовать себя задействованным для защиты ресторана. Мы спецназ, а не телохранители», — рассказал 23-летний боец Али.

Ранее сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в ряде стран из-за поддержки Израиля и решения предоставлять израильским военным бесплатное питание. Пропалестинские активисты напали на несколько отделений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать McDonald’s после объявленной позиции.

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      Евгений Силаев
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