Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 18 июня 2024Силовые структуры

Лидер российской ОПГ получил 20 лет колонии за расправу над московскими бизнесменами

В Москве лидеру коптевской ОПГ Замареву дали 20 лет за убийства бизнесменов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд присяжных заседателей приговорил 53-летнего лидера коптевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Замарева к 20 годам лишения свободы за расправу над столичными бизнесменами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Замарев признан виновным по статьям 102 УК РФ («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Журналисту Telegram-канала Shot, присутствующему на заседании, осужденный, известный под псевдонимом Мэлс, заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

Как установил суд, 13 февраля 1996 года Мэлс с участниками московской банды ореховских совершил расправу над авторитетным предпринимателем Владимиром Кутеповым. Второе преступление произошло 12 января 1998 года. Тогда Замарев вместе с подельником и другими участниками коптевской банды решили разделить сферу криминального влияния и расправились с известным московским бандитом из тушинской ОПГ Вячеславом Степановым с помощью автомата. Отмечается, что в тот момент ранение получили четверо пассажиров проезжающего мимо трамвая, который попал под обстрел. В результате от полученных ран одна женщина не выжила, а остальным пострадавшим причинен вред здоровью разной степени тяжести.

По данным следствия, коптевская ОПГ в 1990-е годы покровительствовала коммерческим фирмам, рынкам и предприятиям на севере и на северо-востоке Москвы. Члены преступной группировки жестоко расправлялись с конкурентами.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве после нападения на «Крокус» планировался еще один теракт. Какую роль сыграла Турция в его предотвращении?

      Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности

      Польским пограничникам разрешат свободнее пользоваться оружием

      Женщина пошла к врачу и узнала о «вампирских генах» своей семьи

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      В США заявили о приближении к катастрофе из-за политики в отношении Украины

      Медведев назвал условие продолжения наступления российских войск

      Американский производитель электромобилей объявил о банкротстве

      Мбаппе предсказали пропуск оставшихся матчей группового этапа Евро-2024

      Назван кандидат с самыми высокими шансами на пост главы ЕК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше