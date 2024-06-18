Лидер российской ОПГ получил 20 лет колонии за расправу над московскими бизнесменами

В Москве лидеру коптевской ОПГ Замареву дали 20 лет за убийства бизнесменов

В Москве суд присяжных заседателей приговорил 53-летнего лидера коптевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Замарева к 20 годам лишения свободы за расправу над столичными бизнесменами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Замарев признан виновным по статьям 102 УК РФ («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Журналисту Telegram-канала Shot, присутствующему на заседании, осужденный, известный под псевдонимом Мэлс, заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

Как установил суд, 13 февраля 1996 года Мэлс с участниками московской банды ореховских совершил расправу над авторитетным предпринимателем Владимиром Кутеповым. Второе преступление произошло 12 января 1998 года. Тогда Замарев вместе с подельником и другими участниками коптевской банды решили разделить сферу криминального влияния и расправились с известным московским бандитом из тушинской ОПГ Вячеславом Степановым с помощью автомата. Отмечается, что в тот момент ранение получили четверо пассажиров проезжающего мимо трамвая, который попал под обстрел. В результате от полученных ран одна женщина не выжила, а остальным пострадавшим причинен вред здоровью разной степени тяжести.

По данным следствия, коптевская ОПГ в 1990-е годы покровительствовала коммерческим фирмам, рынкам и предприятиям на севере и на северо-востоке Москвы. Члены преступной группировки жестоко расправлялись с конкурентами.