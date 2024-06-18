Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению, связанные с дронами

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин увидел признаки подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские [дроны] "Бабы-яги" теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог», — написал Рогозин, указав, что это верный признак скорого наступления украинской армии.

В начале июня отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВСУ, согласно разведданным, активно готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении.

