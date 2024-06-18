Среда обитания
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06:30, 18 июня 2024Среда обитания

Ученые нашли способ восстановить природу в карьерах

Университет Реддинга: в карьерах можно восстановить природу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Места открытой добычи полезных ископаемых можно превратить в оазисы дикой природы. Способ реабилитировать окружающую среду в карьерах нашли британские из Университета Реддинга, об этом говорится на сайте учебного заведения.

Ученые выпустили руководство, которое поможет сократить вред для природы от добычи полезных ископаемых.

«Для успешного восстановления необходимо заранее и планировать, тщательно каталогизировать и сохранять различные слои горных пород и типов почвы во время раскопок. Эти ресурсы сыграют роль капсулы времени, в которой сохранятся семена и питательные вещества, способные значительно облегчить восстановление природы в будущем», — говорится в материале.

Ученые также призывают использовать метод «прогрессивной реабилитации», который предполагает начало восстановления окружающей среды еще до окончания раскопок. Такой подход позволяет естественному процессу возрождения начаться раньше.

Александра Качан
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