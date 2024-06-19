Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров, которые пришли раньше руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции международной встречи.
В среду, 19 июня, начиналась расширенная встреча между представителями России и КНДР. В зал заседаний одними из первых вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны России Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Помимо них в состав российской делегации вошли генеральный директор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов.
На кадрах трансляции видно, что делегация из РФ начала занимать свои места за переговорным столом, на котором выложен российский триколор из живых цветов. В то время как министры уже доставали бумаги из портфелей, к ним обратился северокорейский чиновник с просьбой покинуть помещение. Госслужащий из КНДР пояснил свое требование тем, что первым в зал должен заходить глава КНДР Ким Чен Ын. «Вы бы сразу предупредили», — заметил один из членов российской делегации.
Ситуации с российскими министрами дали оценку
В России неоднозначно прокомментировали инцидент с удалением членов российской делегации перед началом переговоров в Северной Корее. Так, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что оценка ситуации зависит от устоявшихся правил протокола.
По ее словам, если в практике северокорейских политиков действительно принято, что первым должен заходить глава КНДР, тогда просьба чиновника к россиянам является справедливой и на нее обижаться не следует.
Если же такой практики ранее не было, то да, со стороны Кореи это было довольно грубо
Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.
Путин прилетел в КНДР во вторник, 18 июня. Это второй визит российского президента в Пхеньян, первый раз он посетил столицу республики в 2000 году.
Северокорейский лидер встречал президента России в аэропорту лично. Он также устроил по случаю прибытия Путина масштабный парад с участием военных почетного караула Корейской народной армии, всадников на конях и тысяч корейцев в цветах российского триколора.