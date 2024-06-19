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18:54, 19 июня 2024Мир

Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

В КНДР вывели из зала заседаний российских министров, пришедших до Ким Чен Ына

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров, которые пришли раньше руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции международной встречи.

В среду, 19 июня, начиналась расширенная встреча между представителями России и КНДР. В зал заседаний одними из первых вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны России Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Помимо них в состав российской делегации вошли генеральный директор госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

На кадрах трансляции видно, что делегация из РФ начала занимать свои места за переговорным столом, на котором выложен российский триколор из живых цветов. В то время как министры уже доставали бумаги из портфелей, к ним обратился северокорейский чиновник с просьбой покинуть помещение. Госслужащий из КНДР пояснил свое требование тем, что первым в зал должен заходить глава КНДР Ким Чен Ын. «Вы бы сразу предупредили», — заметил один из членов российской делегации.

Ситуации с российскими министрами дали оценку

В России неоднозначно прокомментировали инцидент с удалением членов российской делегации перед началом переговоров в Северной Корее. Так, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что оценка ситуации зависит от устоявшихся правил протокола.

По ее словам, если в практике северокорейских политиков действительно принято, что первым должен заходить глава КНДР, тогда просьба чиновника к россиянам является справедливой и на нее обижаться не следует.

Если же такой практики ранее не было, то да, со стороны Кореи это было довольно грубо

Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин прилетел в КНДР во вторник, 18 июня. Это второй визит российского президента в Пхеньян, первый раз он посетил столицу республики в 2000 году.

Северокорейский лидер встречал президента России в аэропорту лично. Он также устроил по случаю прибытия Путина масштабный парад с участием военных почетного караула Корейской народной армии, всадников на конях и тысяч корейцев в цветах российского триколора.

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