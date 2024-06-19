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17:33, 19 июня 2024Мир

Поступок выгнавшего российских министров из зала северокорейского чиновника оценили

Эксперт Холгова: просьба министрам РФ покинуть зал в КНДР могла быть справедлива

Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Sputnik / Reuters

Оценка ситуации, при которой северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров, зависит от установившихся договоренностей, сообщила в беседе с «Лентой.ру» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Если в их практике, я имею в виду корейцев, действительно принято так, что первым заходит руководитель их страны, и только потом заходят гости, тогда, конечно, это справедливая просьба, и на нее нельзя обижаться. Если же такой практики ранее не было, то да, со стороны Кореи это было довольно грубо», — прокомментировала эксперт.

Судя по кадрам с прямой трансляции, северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал заседаний после того, как те начали занимать места за столом переговоров. Он пояснил, что сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее в Пхеньяне прошли переговоры северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, проведенные в расширенном формате с участием делегаций.

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      Екатерина Смирная
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