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14:04, 19 июня 2024Экономика

Названы регионы России с самыми агрессивными клещами

Роспотребнадзор: клещи чаще всего кусают в Свердловской и Кировской областях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С начала сезона в 2024 году в больницы с укусами клещей обратились более 248 тысяч россиян. Регионы с самыми агрессивными насекомыми назвал Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

Так, чаще всего клещи кусали жителей Свердловской, Кировской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Тюменской, Новосибирской областей и Республики Удмуртия. По данным ведомства, против клещевого энцефалита сейчас привиты 3,3 миллиона человек.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в регионах продолжаются акарицидные обработки — они затронули уже более 176 тысяч гектаров.

Ранее специалисты оценили опасность российских комаров. По словам врачей, эти насекомые в Московском регионе и Центральной России не переносят инфекции и сами по себе не представляют рисков для здоровья людей. Однако в дальних российских регионах комары могут передавать возбудителей различных заболеваний — в том числе малярии.

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      Нина Ташевская
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