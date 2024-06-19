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14:25, 19 июня 2024Путешествия

Пьяный турист перепутал гостиницу с госучреждением и нарвался на Росгвардию

В Карелии турист перепутал отель с госучреждением и нарвался на Росгвардию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Карелии турист в состоянии алкогольного опьянения перепутал гостиницу с госучреждением и нарвался на росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии республики.

Инцидент произошел 17 июня в городе Олонец. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место вызова и установил, что пьяный мужчина перепутал административное здание с отелем и требовал предоставить ему номер, после чего сел и уснул.

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Нарушителем оказался 41-летний житель Санкт-Петербурга. Его задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее в Сочи турист в состоянии алкогольного опьянения решил поплавать в море в шторм и чудом остался в живых. Ситуация произошла 16 июня на одном из пляжей в Адлерском районе популярного курортного города. По данным источника, отдыхающий захотел «помериться силами со стихией и проиграл».

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