В Молдавии рассказали о нехватке людей для переговоров с ЕС об интеграции

Экс-премьер Молдавии Филат: Кишиневу не хватает людей для переговоров с ЕС

Кишиневу не хватает людей для переговоров с Европейским союзом (ЕС) об интеграции. О нехватке профессионалов в профильном Бюро по евроинтеграции Молдавии рассказал бывший премьер-министр республики Игорь Филат, передает РИА Новости.

«В Бюро интеграции из 47 человек работают 12 человек, большинство из которых делегированы министерством иностранных дел, в то время как в каждом министерстве должны быть подготовленные люди, специализирующиеся на ведении переговоров в каждой области отдельно. Их нет», — приводятся в публикации слова экс-премьера.

Он пояснил, что команда со столь ограниченными ресурсами не сможет провести в стране нужные реформы и повысить качество жизни простых граждан.

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число, вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.