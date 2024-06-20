Экс-аналитик ЦРУ оценила состояние здоровья Ким Чен Ына

Экс-аналитик ЦРУ Терри: Ким Чен Ын выглядел больным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выглядел больным на кадрах его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила бывшая сотрудница ЦРУ и Белого дома Сью Ми Терри, ее слова передает The Hill.

«Было время, когда он немного похудел и выглядел лучше. Поэтому моя первая реакция заключалась в том, что он выглядел больным с точки зрения здоровья. Здоровье Ким Чен Ына — это то, что мы все равно всегда отслеживаем», — заявила экс-аналитик.

Терри добавила, что, основываясь на кадрах встречи, «было очевидно, какое большое значение для северокорейского лидера имеет встреча с Путиным». По ее мнению, прибытие российского президента на красную дорожку заставило Северную Корею «выглядеть нормальной страной».

Ранее Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».