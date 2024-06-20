«Их право». Выпровождение Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили в школе протокола

Министров Белоусова и Лаврова вывели из зала в КНДР из-за норм вежливости

Министров обороны и иностранных дел России Андрея Белоусова и Сергея Лаврова вывели из зала в КНДР из-за местных норм вежливости, объяснила глава Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

По ее словам, в России и Северной Корее различается порядок приглашения делегаций в зал, поэтому находившихся там российских министров перед приходом глав государств Владимира Путина и Ким Чен Ына попросили покинуть помещение.

В разных странах есть свои протокольные практики

Кеворкова пояснила, что есть правила и нормы международной вежливости, которые считываются одинаково, но существуют и различные протокольные практики в отдельных странах. В КНДР российская сторона столкнулась с другим подходом, добавила эксперт.

В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право Ольга Кеворкова глава Национального центра коммуникаций

В качестве примера она привела видео, сделанное во время недавнего визита короля Бахрейна в Россию. На кадрах члены российской делегации заняли свои места, затем вошли лидеры, и только потом участники делегации Бахрейна.

По словам Кеворковой, вопросы этикета обсуждаются отдельно перед встречами. В этот раз подобного не произошло, а потому россияне действовали так, как привыкли.

Российские министры пришли в зал заседаний раньше Ким Чем Ына

В среду, 19 июня, перед началом расширенной встречи между представителями России и КНДР в зал заседаний одними из первых вошли глава МИД России Сергей Лавров, глава Минобороны России Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также вице-премьеры Денис Мантуров и Виталий Савельев и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

В то время когда члены российской делегации занимали места и доставали бумаги из портфелей, к ним обратился северокорейский чиновник с просьбой покинуть помещение. Он пояснил, что сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как отмечала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, если в практике северокорейских политиков так действительно принято, то просьба чиновника к россиянам справедлива и на нее обижаться не нужно.

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений и подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.