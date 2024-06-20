Причину выпровождения Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили

Кеворкова: Белоусова и Лаврова вывели из зала в КНДР из-за норм вежливости

Министров обороны и иностранных дел России Андрея Белоусова и Сергея Лаврова вывели из зала в КНДР из-за местных норм вежливости. Причину выпровождения чиновников объяснила руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова в беседе с РБК.

По ее словам, нормы этикета в России и КНДР различаются. Так, в Северной Корее российские чиновники столкнулись с непривычным для них подходом.

«В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право», — объяснила Кеворкова.

По ее словам, вопросы этикета обсуждаются отдельно перед встречами. В этот раз подобного не произошло, а потому россияне действовали так, как привыкли.

Судя по кадрам с прямой трансляции, северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал заседаний после того, как те начали занимать места за столом переговоров. Он пояснил, что сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее в Пхеньяне прошли переговоры северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, проведенные в расширенном формате с участием делегаций.

