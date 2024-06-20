Китай призвал Канаду уважать его морские интересы

Китай призвал Канаду уважать его права и интересы в Южно-Китайском море

Китай призвал Канаду уважать права и интересы в Южно-Китайском море, а также прекратить провокации. Об этом заявил представитель посольства КНР в Оттаве в беседе с РИА Новости.

«Китай призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море, а также прекратить вносить разлад и провоцировать конфронтации», — сказал дипломат.

Он отметил, что Поднебесная будет решительно реагировать на все провокации. Также в посольстве подчеркнули, что Канада не является стороной вопроса Южно-Китайского моря.

Речь идет об инциденте, произошедшем 17 июня. Судно снабжения и две скоростные лодки Филиппин вторглись в китайскую часть Южно-Китайского моря без согласования с Пекином, из-за чего встретили противодействие. На следующий день правительство Канады выступило с критикой в адрес Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО стоит пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. «У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО — продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире», — сказал он. Дипломат также призвал руководство блока не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай.

