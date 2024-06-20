Минобороны заявило о поражении хорватской пусковой установки РСЗО RAK SA-12

Минобороны: ВС России поразили хорватскую пусковую установку РСЗО RAK SA-12

За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации Вооруженные силы (ВС) России поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK SA-12, которая произведена в Хорватии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цель удалось поразить подразделениям «Южной» группировки войск. Где конкретно она располагалась — информации не приводится.

Помимо этого, подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). Армия России также отразила контратаку подразделений горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.

Ранее оборонное ведомство впервые с начало проведения СВО сообщило о поражении украинской радиолокационной станции (РЛС) «Каста». «Касту» поразили подразделения Южной группировки войск. Они же уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.