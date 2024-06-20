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08:01, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина раскрыл жене один факт из детства и разрушил брак

Фото: Gioele Fazzeri / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл жене один факт из детства и разрушил брак. Большинство комментаторов поддержали его.

Автор поста написал, что, когда ему было девять лет, он неоднократно подвергался насилию со стороны няни. «Она щупала меня, заставляла снимать штаны. (...) Я не мог ничего сделать», — рассказал мужчина. По его словам, после этого няня покупала ему сладости или видеоигры.

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Мужчина признался, что осознал, что на самом деле с ним происходило, только в возрасте 14-15 лет. Он отметил, что родители не верили его словам о том, что он подвергался насилию, и обвиняли его в чрезмерном просмотре порно. Подруги также не верили рассказчику, а друзья-мужчины называли его счастливчиком. «Я научился не думать об этом и поклялся, что больше никому не скажу об этом», — написал герой истории.

Недавно, по словам автора, они с супругой решили посмотреть передачу о сексуальном насилии, после чего у него начали всплывать воспоминания о травмирующем опыте. Мужчина рассказал обо всем супруге. «Она сказала, что сожалеет, обняла меня, и вскоре после этого мы легли спать», — сказал он.

Через некоторое время, как рассказал автор, он поругался с супругой из-за бытовых вопросов. «В споре она заявила мне, что она по крайней мере не лжет о сексуальном насилии, и назвала меня нарциссом», — возмутился он. Позже девушка попыталась попросить прощения у супруга, однако мужчина решил уйти из дома. «Я люблю ее, но моя интуиция говорит, что надо развестись с ней. Мы шесть лет были женаты», — заключил рассказчик.

В комментариях под постом пользователи поддержали мужчину. Многие отметили, что автору действительно стоит развестись с женой после случившегося.

Ранее женщина узнала о секретном увлечении мужа и задумалась о разводе после восьми лет брака.

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      Олег Давыдов
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