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21:09, 20 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

Bloomberg: назначение нового генсека НАТО произойдет в критический момент
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Назначение нового генерального секретаря НАТО произойдет в критический для альянса момент, считает Bloomberg.

В материале отмечается, что смена руководства альянса случится в разгар российско-украинского конфликта. Агентство указало, что новому генсеку придется продолжать организовывать поддержку Киеву, в то же время предотвращая эскалацию отношений между Россией и НАТО.

При этом, по мнению авторов статьи, работа следующего главы альянса может усложниться в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Однако, добавляют они, Марк Рютте, который является главным кандидатом на эту должность, станет наиболее удачным вариантом для сотрудничества с Трампом.

Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО. По данным Reuters, Высший совет национальной обороны страны поддержит кандидатуру Рютте на этот пост.

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      Марина Совина
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