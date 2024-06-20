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15:32, 20 июня 2024Путешествия

Поддельные авиабилеты сорвали планы женщины посетить похороны мужа

Daily Mail: женщину не пустили в самолет Allegiant Air из-за поддельных билетов

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Поддельные авиабилеты на рейс авиакомпании Allegiant Air сорвали планы женщины посетить похороны мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 79-летняя Джоан Стейнер должна была полететь из Флориды в Висконсин, чтобы присутствовать на похоронах супруга. Однако из-за проблем со здоровьем она не смогла попасть на рейс и решила забронировать новый билет, позвонив в авиакомпанию. Ответивший на звонок мужчина представился сотрудником Allegiant Air и сказал, что поможет женщине с ее проблемой. Он заявил, что новый билет обойдется ей в 988 долларов (84 тысячи рублей), поскольку покупает она его в последний момент.

Стейнер согласилась и перевела деньги, а в ответ получила номер бронирования. Прибыв в аэропорт, пассажирка смогла зарегистрироваться на рейс, однако на выходе на посадку женщину остановили сотрудники перевозчика. Они заявили, что билет поддельный, поэтому в самолет ее не пустят.

«Я хотела увидеть, как моего мужа положат в землю. Я в долгу перед ним», — заключила расстроенная пассажирка.

Представители Allegiant Air предупредили, что такое происходит не в первый раз. Если бы женщина купила билет раньше, они успели бы связаться с ней и предупредить о мошенниках.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в аэропортах Москвы. Злоумышленники придумали способ кражи Telegram-аккаунтов с помощью точек доступа Wi-Fi.

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      Марк Успенский
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