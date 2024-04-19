Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в аэропортах Москвы

Мошенники придумали новый способ кражи Telegram-аккаунтов в аэропортах Москвы

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в авиагаванях Москвы. Об этом пишет портал Frequent Flyers.

Так, по данным источника, злоумышленники придумали способ кражи Telegram-аккаунтов в Шереметьево, Внуково и, вероятно, других аэропортах столицы. Они установили в воздушных гаванях точки доступа Wi-Fi с названиями SVO_Free и VKO_Free.

Отмечается, что после подключения к ним пассажиры переходили на страницу авторизации в браузере смартфона, где нужно было ввести номер телефона и код доступа. Однако он приходил не по СМС, а сразу в Telegram.

Только впоследствии люди понимали, что это был код авторизации в мессенджере. После этих манипуляций доступ к аккаунту терялся.

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