Путин резко высказался о запрете искусства по национальному признаку

Путин назвал «полной дурью» запрет искусства по национальному принципу

Президент России Владимир Путин резко высказался о попытках запретить искусство по национальному признаку. Его слова со встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов приводят «Известия».

Присутствующие на мероприятии спросили у лидера России, какая русская песня его самая любимая. Путин в шутку отметил, что он предпочел бы не отвечать, так как это может повлечь за собой «формальные административные последствия».

Президент подчеркнул, что любит искусство своей страны в целом — и народное, и классическое. «Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь», — заявил он.

Российский лидер добавил, что музыка таких известных композиторов, как Чайковский, Моцарт, Шуберт, Глинка и Лист, имеет огромное значение для мировой культуры. Он подчеркнул, что каждый человек должен иметь возможность наслаждаться их произведениями.

Ранее Путин перечислил своих любимых композиторов.