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13:50, 20 июня 2024Наука и техника

Раскрыта польза кетогенной диеты

Cell Reports Medicine: кетогенная диета поддерживает здоровье мозга

Фото: Jennifer Burk / Unsplash

Ученые Института Бака по исследованию старения и Чилийского университета раскрыли пользу кетогенной диеты, которая заключается в поддержании здоровья мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports Medicine.

Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. В ходе исследования мыши получали 90 процентов калорий из жиров и 10 процентов — из белков, в то время как контрольная группа получала 13 процентов калорий из жиров. Периодическое чередование диет позволяло избежать ожирения и переедания.

Нейрофизиологический и поведенческий анализ показал, что кетогенная диета улучшала механизмы формирования, хранения и извлечения памяти. Кроме того, были выявлены значительные изменения в составе белков синапсов гиппокампа. Эти изменения стали заметны уже через неделю соблюдения диеты и продолжали усиливаться на протяжении шести недель и года.

Было показано, что она улучшает память у пожилых мышей за счет активации сигнального пути протеинкиназы А (PKA), который отвечает за функцию синапсов. Основное кетоновое тело, бета-оксимасляная кислота (BHB), оказалось ключевой молекулой, запускающей этот путь.

Исследователи планируют изучить, можно ли достичь такого же защитного эффекта, используя только BHB, или возможно действовать еще более целенаправленно путем непосредственного манипулирования сигнальным путем протеинкиназы А.

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      Александр Еникеев
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