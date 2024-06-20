Раскрыты документы о помиловании нациста отцом фон дер Ляйен

Отец главы ЕК фон дер Ляйен Альбрехт помиловал нацистского преступника

Эрнст Альбрехт, отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, более 30 лет назад помиловал Эриха Густава Шарфеттера — члена НСДАП и СС, нацистского преступника, причастного к расправам в концлагере на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Документы об этом раскрыты на портале «История.рф».

Рассказывается, что рожденный в 1908 году Шарфеттер вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а в общие СС — в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Утверждается, что он избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

После эвакуации из Эстонии служил в концлагере Штуттхоф, с осени 1944 года находился в военном госпитале, в последние месяцы войны перебрался в Гамбург, где и остался жить вместе с семьей. Впервые полиция заинтересовалась им в 1960 году, после чего за счет работы на судах Шарфеттер уехал в Египет и оставался там 17 лет. Как только он вернулся в ФРГ, его сразу же арестовали и начали судить.

В 1980 году его приговорили к пожизненным срокам. По одному — за каждую установленную расправу, при этом не все из них, о которых было известно, удалось доказать. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, мотивируя их преклонным возрастом и плохим здоровьем отца. Она обратилась также в организацию Stille Hilfe, занимавшуюся облегчением участи приговоренных нацистов.

Несколько прошений было отклонено, но в феврале 1990 года глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) помиловал его ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.

