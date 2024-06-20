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19:11, 20 июня 2024Наука и техника

Раскрыты документы о помиловании нациста отцом фон дер Ляйен

Отец главы ЕК фон дер Ляйен Альбрехт помиловал нацистского преступника
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Эрнст Альбрехт, отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, более 30 лет назад помиловал Эриха Густава Шарфеттера — члена НСДАП и СС, нацистского преступника, причастного к расправам в концлагере на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Документы об этом раскрыты на портале «История.рф».

Рассказывается, что рожденный в 1908 году Шарфеттер вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а в общие СС — в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Утверждается, что он избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

После эвакуации из Эстонии служил в концлагере Штуттхоф, с осени 1944 года находился в военном госпитале, в последние месяцы войны перебрался в Гамбург, где и остался жить вместе с семьей. Впервые полиция заинтересовалась им в 1960 году, после чего за счет работы на судах Шарфеттер уехал в Египет и оставался там 17 лет. Как только он вернулся в ФРГ, его сразу же арестовали и начали судить.

В 1980 году его приговорили к пожизненным срокам. По одному — за каждую установленную расправу, при этом не все из них, о которых было известно, удалось доказать. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, мотивируя их преклонным возрастом и плохим здоровьем отца. Она обратилась также в организацию Stille Hilfe, занимавшуюся облегчением участи приговоренных нацистов.

Несколько прошений было отклонено, но в феврале 1990 года глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) помиловал его ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.

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      Антон Похиляк
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