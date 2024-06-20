Россиянин гулял по ночному городу и оказался похищен

Неизвестные похитили жителя Салавата и издевались над ним, требуя 1 млн рублей

Неизвестные похитили 29-летнего жителя Башкирии во время его прогулки по ночному городу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Все произошло в Салавате. Мужчина вышел прогуляться в ночное время, когда к нему подбежали четверо, затолкали в автомобиль и увезли в клуб. Там злоумышленники издевались над похищенным, требуя отдать им один миллион рублей. Мужчина согласился, и похитители отпустили его домой.

После этого потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы. Преступники были задержаны сотрудниками ОМОНа и ФСБ во время передачи денег.

Ранее в Калмыкии полицейские задержали москвича, который шантажировал местного жителя расправой в социальных сетях и выманил у него 361 тысячу рублей.