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19:52, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянин гулял по ночному городу и оказался похищен

Неизвестные похитили жителя Салавата и издевались над ним, требуя 1 млн рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Неизвестные похитили 29-летнего жителя Башкирии во время его прогулки по ночному городу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Все произошло в Салавате. Мужчина вышел прогуляться в ночное время, когда к нему подбежали четверо, затолкали в автомобиль и увезли в клуб. Там злоумышленники издевались над похищенным, требуя отдать им один миллион рублей. Мужчина согласился, и похитители отпустили его домой.

После этого потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы. Преступники были задержаны сотрудниками ОМОНа и ФСБ во время передачи денег.

Ранее в Калмыкии полицейские задержали москвича, который шантажировал местного жителя расправой в социальных сетях и выманил у него 361 тысячу рублей.

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      Олеся Мицкевич
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