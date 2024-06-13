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20:09, 13 июня 2024Силовые структуры

Суд арестовал москвича за шантаж и вымогательство денег у россиянина в соцсети

В Калмыкии арестован москвич, который выманил 361 тыс. рублей у местного жителя

Фото: freestocks / Unsplash

В Калмыкии полицейские задержали москвича, который шантажировал местного жителя расправой в социальных сетях и выманил у него 361 тысячу рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, житель Москвы угрожал местному жителю и вымогал у него деньги с ноября 2023 года. Злоумышленника задержали в Москве. Во время задержания у него был проведен обыск, в результате которого оперативники обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Найденное силовики отправили на экспертизу.

Злоумышленник арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенное в крупном размере. По факту обнаруженного наркотического вещества процессуальная оценка будет дана после проведения экспертизы. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в отделение МВД России «Малодербентовский». Задержанный в содеянном признался.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали четверых участников организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась систематическим вымогательством денег, имущества и драгоценностей у жителей Орловской области с угрозой применения оружия.

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      Анна Габай
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