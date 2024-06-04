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16:19, 4 июня 2024Силовые структуры

В России члены ОПГ вымогали деньги и имущество в интересах наркошопов

Под Орлом задержали членов ОПГ, вымогавшей имущество в интересах наркошопов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали четверых участников организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась систематическим вымогательством денег, имущества и драгоценностей у жителей Орловской области с угрозой применения оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, члены ОПГ успели незаконно завладеть тремя квартирами, пятью транспортными средствами, а также денежными средствами и драгоценностями на общую сумму 10 миллионов рублей. При задержании у них нашли шесть пистолетов и холодное оружие.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Все четверо заключены под стражу.

Как уточняет Baza, указанная ОПГ была организована в мае 2023 года, в ее состав вошли трое бывших «вагнеров». Члены преступной группы занимались вымогательством в интересах наркошопа, а потерпевшими были лица, каким-либо образом замешанные в обороте наркотиков.

Ранее в Челябинске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность крупного наркокартеля, занимавшегося сбытом запрещенных веществ в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской областях.

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      Олеся Мицкевич
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