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07:34, 20 июня 2024Мир

Стало известно о сомнениях Столтенберга насчет вступления Украины в НАТО

Профессор Миршаймер: Столтенберг не верит, что Украина вступит в НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Генсек НАТО не считает, что Украина станет членом альянса и способна одержать победу в конфликте. Об этом рассказал профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО», — стало известно из слов эксперта.

По мнению профессора, слова генсека о возможности вступления Украины в НАТО после победы в конфликте являются «сигналом украинцам, что они никогда не вступят в НАТО».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО после саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Североатлантический альянс должен не только направить приглашение Украине, но и начать инвестировать в укрепление страны, считает Подоляк.

Накануне стало известно, что НАТО создает в немецком Висбадене отдельный штаб для координации дальнейшей военной помощи Украине. Тем самым западные союзники «демонстрируют постоянную поддержку Украине и обеспечивают прочный мост к членству Украины в альянсе», отметили в Вашингтоне.

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      Марина Совина
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