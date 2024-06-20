В России оценили вероятность возникновения смерча в Москве

Синоптик Шувалов: вероятность смерча в Москве 20 июня равна 10-20 %

Точно предсказать вероятность возникновения смерчей крайне трудно. Об этом в интервью 360.ru заявил синоптик Александр Шувалов.

По его словам, вероятность смерча в Москве и Подмосковье 20 июня равна примерно 10-20 процентам.

«Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе», — объяснил специалист, добавив, что с более высокой вероятностью (30-40 процентов) данное погодное явление может застать врасплох жителей Ярославской и Костромской областей.

Шувалов напомнил, что прежде в столице уже бывали смерчи. Так, в 1904 году стихийное бедствие стало причиной серьезных разрушений в городе. В Подмосковье смерчи зафиксировали в 1998 и 2012 годах.

Говоря о погоде в Москве на 20 июня, синоптик предсказал сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться шквалистым усилением ветра.

Ранее спасатель Максим Штыб рассказал об основных правилах, которые позволят спастись, если смерч застал человека под открытым небом. Прежде всего он посоветовал держаться подальше от деревьев.