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10:20, 21 июня 2024Силовые структуры

Двух топ-менеджеров WorldSkills Russia отправили в СИЗО за мошенничество

Суд арестовал топ-менеджеров WorldSkills Russia по делу о мошенничестве

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова, обвиняемых в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Топ-менеджеров отправили в СИЗО до 18 августа.

По версии следствия, Уразов умышленно с другими сотрудниками компании передавал в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах с целью личного обогащения.

Финансовая проверка Агентства развития профессий и навыков выявила претензии по субсидиям, выделенным Минпросвещения на сумму свыше 300 миллионов рублей, уточняет РБК.

О задержании топ-менеджеров агентства стало известно поздним вечером 20 июня.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.

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      Любовь Ширижик
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