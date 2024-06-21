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16:13, 21 июня 2024Бывший СССР

Путин заявил о намерении России проводить учения с дружественными странами

Путин: Россия будет проводить учения с дружественными странами

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Россия будет развивать боевое слаживание и проводить учения с дружественными странами. О таких намерениях Москвы заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Намерены и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных нам государств», — сказал он.

Ранее стало известно, что страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности на штабных переговорах выбрали место проведения учений коллективных сил быстрого реагирования Центральноазиатского региона «Рубеж-2024». Сообщается, что они пройдут на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане.

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      Александр Курбатов
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