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15:59, 21 июня 2024Россия

Путин заявил об увеличении поставок современного вооружения в войска

Путин: поставки современных вооружений в войска будут увеличены

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поставки современных вооружений, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будут увеличены. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, пишет ТАСС.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — озвучил Путин.

По словам главы государства, в планах также наращивать поставки и другого современного вооружения, которое сегодня массово производится, а также вести работу над перспективными разработками российских инженеров и конструкторов.

Ранее Путин заявил, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь западных стран Вооруженным силам Украины, чтобы те «задумались о том, где оно окажется потом».

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      Елена Торубарова
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