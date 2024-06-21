Путин заявил об увеличении поставок современного вооружения в войска

Путин: поставки современных вооружений в войска будут увеличены

Поставки современных вооружений, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будут увеличены. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, пишет ТАСС.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — озвучил Путин.

По словам главы государства, в планах также наращивать поставки и другого современного вооружения, которое сегодня массово производится, а также вести работу над перспективными разработками российских инженеров и конструкторов.

Ранее Путин заявил, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь западных стран Вооруженным силам Украины, чтобы те «задумались о том, где оно окажется потом».