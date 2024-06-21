Российский дипломат с запахом алкоголя устроил аварию и отказался дуть в алкотестер

Yonhap: российский дипломат попал в ДТП в Сеуле и отказался дуть в алкотестер

Сотрудник российского посольства в Южной Корее попал аварию, столкнувшись с такси в центре Сеула, и отказался дуть в алкотестер. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По словам полицейских, от дипломата исходил запах алкоголя, но он при этом отказал правоохранителям в прохождении медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет.

Вскоре после произошедшей аварии на место происшествия приехал другой сотрудник российской дипмиссии и забрал своего коллегу. Полиция Сеула заявила о намерении привлечь участника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.

Ранее стало известно, что российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева вызовут в южнокорейский МИД из-за стратегического соглашения между РФ и КНДР.